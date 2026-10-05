​Elhadji Ndiaye hospitalisé à Dalal Jamm : un appel lancé aux autorités pour lui venir en aide

Le chanteur sénégalais Elhadji Ndiaye est actuellement hospitalisé à l’hôpital Dalal Jamm. Une situation qui suscite des appels à la solidarité et à la mobilisation en faveur de l’artiste.
Dans un message publié par Thiare Global Vision, les autorités compétentes sont interpellées afin qu’elles puissent apporter une assistance urgente au chanteur.
L’appel insiste notamment sur la nécessité de ne pas abandonner les artistes lorsqu’ils traversent des moments difficiles.
« Nos artistes ne doivent pas être abandonnés dans les moments les plus difficiles de leur vie », souligne le message.
Dans un message publié par Thiare Global Vision, les autorités compétentes sont interpellées afin qu’elles puissent apporter une assistance urgente au chanteur.
L’appel insiste notamment sur la nécessité de ne pas abandonner les artistes lorsqu’ils traversent des moments difficiles.
« Nos artistes ne doivent pas être abandonnés dans les moments les plus difficiles de leur vie », souligne le message.
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