Réseau social
Connectez-vous S'inscrire
PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)
PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)
Publicité

​Elhadji Ndiaye hospitalisé à Dalal Jamm : un appel lancé aux autorités pour lui venir en aide



​Elhadji Ndiaye hospitalisé à Dalal Jamm : un appel lancé aux autorités pour lui venir en aide
Le chanteur sénégalais Elhadji Ndiaye est actuellement hospitalisé à l’hôpital Dalal Jamm. Une situation qui suscite des appels à la solidarité et à la mobilisation en faveur de l’artiste.

Dans un message publié par Thiare Global Vision, les autorités compétentes sont interpellées afin qu’elles puissent apporter une assistance urgente au chanteur.

L’appel insiste notamment sur la nécessité de ne pas abandonner les artistes lorsqu’ils traversent des moments difficiles.

« Nos artistes ne doivent pas être abandonnés dans les moments les plus difficiles de leur vie », souligne le message.
Autres articles

Fatime Gueye

Lundi 5 Octobre 2026 - 11:54


div id="taboola-below-article-thumbnails">

Nouveau commentaire :
Facebook Twitter