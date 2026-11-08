​Émigration clandestine : plus de 250 candidats interceptés et 17 passeurs arrêtés au Sénégal

La lutte contre l'émigration irrégulière s'est intensifiée vendredi entre Keur Massar et Ziguinchor, selon la source, avec l'interception de plus de 250 candidats et l'arrestation de 17 passeurs.



La gendarmerie a arraisonné au large de Keur Massar une pirogue transportant 142 personnes, dont des femmes et des enfants, ainsi que près de 4000 litres de carburant, alors que l'embarcation faisait route vers l'Espagne. Simultanément, la Division nationale de lutte contre le trafic de migrants et pratiques assimilées a démantelé trois réseaux criminels dans la région de Ziguinchor.



Cette opération a permis d'intercepter 140 candidats cachés en forêt, de saisir plusieurs pirogues et du matériel logistique, et de placer les passeurs ainsi que les organisateurs en garde à vue. Les candidats blessés ont quant à eux été pris en charge à l'hôpital Dalal-Jamm.