La Marine nationale a porté assistance à 1 103 migrants à bord de sept pirogues au large des côtes sénégalaises, entre le 16 et le 17 novembre 2026. Dans le même temps, la station navale de Foundiougne a secouru 217 candidats à l’émigration irrégulière à bord de deux pirogues dans le delta du Saloum.



Au nord du pays, la station navale de Saint-Louis a également empêché le départ de 104 migrants regroupés par des passeurs dans la Langue de Barbarie.



Selon le communiqué de la Direction de l’information et des relations publiques des armées (DIRPA), publié ce mercredi sur sa page Facebook, au total, les opérations menées par la Marine nationale ont permis de secourir ou d'intercepter 1 424 personnes en 48 heures.