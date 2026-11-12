​Emigration irrégulière : «Dire "Ne partez pas" sans dire "ce que vous pouvez faire" ne sert à rien» (Pr Aly Tandian)

Le naufrage d'une pirogue de migrants au large de Lompoul, dans le département de Kébémer, le 6 novembre 2026, a plongé le Sénégal dans la douleur. Ce drame, l'un des plus meurtriers de ces dernières années sur la route de l'Atlantique, a fait au moins 42 morts et une centaine de disparus, dans un contexte de départs massifs de migrants vers l'Europe.



Face à cette situation, au cours d’une interview au journal L’Observateur, le Pr Aly Tandian, universitaire et spécialiste des questions migratoires, a estimé que les personnes qui tentent l’aventure périlleuse ressentent «de l’angoisse, de la frustration et (un) sentiment d’abandon de l’Etat» et «d’une vie bloquée» au pays.



Pour réduire le flux massif des jeunes vers l’Europe, le chercheur et entrepreneur académique sénégalais met l’Etat face à ses responsabilités. «Il leur manque quatre choses : une alternative, du respect, des messages ciblés et un ancrage local. Dire "Ne partez pas" sans dire "ce que vous pouvez faire" ne sert à rien», a dit le Pr Aly Tandian. Il a aussi rappelé que les jeunes, candidats à la migration irrégulière, «écoutent leurs pairs» revenus d’Europe et ne «font plus confiance» aux Institutions.



Enfin, l’expert a appelé à «négocier la mobilité» entre le Sénégal et les «pays de rêve» des jeunes en quête d’un avenir meilleur par des visas d’études, de travail et de mobilité circulaire.

