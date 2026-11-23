La Marine nationale a secouru 1007 migrants dans les eaux sénégalaises entre le 19 et le 21 novembre 2026, soit en 72 heures. Tous ont été ramenés sains et saufs à terre, puis confiés aux services compétents.



Les 20 et 21 novembre, trois unités navales sont intervenues auprès de sept pirogues. Elles ont secouru 946 migrants. Au nord du pays, la Base navale nord a porté secours à 61 autres personnes entre le 19 et le 21 novembre.



Selon Libération, ces opérations s'inscrivent dans la poursuite des missions de secours menées par la Marine nationale auprès des personnes impliquées dans l'émigration irrégulière par voie maritime.

