​Émirats – Sénégal : Entretien téléphonique entre Abdullah bin Zayed et Cheikh Niang sur la coopération bilatérale

Les Émirats arabes unis et le Sénégal ont réaffirmé leur volonté de consolider leurs liens stratégiques lors d'un entretien téléphonique tenu ce samedi 24 octobre 2026.



Selon une information rapportée par le ministère des Affaires étrangères des Émirats arabes unis sur son site officiel, Son Altesse Cheikh Abdullah bin Zayed Al Nahyan, vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères, s'est entretenu avec Cheikh Niang, ministre sénégalais de l'Intégration africaine, des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'étranger.



Au cœur des échanges figurait la recherche de nouvelles opportunités pour dynamiser le partenariat entre les deux nations.



D'après la source diplomatique, les deux hauts responsables ont évoqué « les relations bilatérales et les moyens de renforcer la coopération afin de soutenir les priorités de développement des deux pays », tout en échangeant leurs points de vue sur « plusieurs questions régionales et internationales d'intérêt commun ».