​Emploi et jeunesse : Washington ouvre ses portes au modèle olympique de Dakar 2026

Conduite par son président Mamadou Diagna Ndiaye, une délégation du Comité d’organisation des Jeux olympiques de la jeunesse (COJOJ) Dakar 2026 a effectué une visite de travail au siège du Groupe de la Banque mondiale à Washington, sur l'invitation du vice-président pour l’Afrique de l’Ouest et du Centre, Ousmane Diagana. Cette démarche visait à positionner le sport comme un levier central de développement humain, de croissance économique et d’employabilité des jeunes à travers le continent, selon les informations rapportées par Tribune.



Au cours de cette rencontre élargie aux cadres africains de l’institution financière, le COJOJ a exposé le modèle d’organisation de la manifestation sportive ainsi que sa stratégie d’héritage axée sur la Dakar 2026 Learning Academy, une structure ayant déjà formé 312 jeunes professionnels issus du Sénégal et de 22 pays africains. De leur côté, les représentants de la Banque mondiale ont exposé les dispositifs de soutien déjà déployés pour les JOJ au Sénégal.



À l'issue des discussions, Ousmane Diagana a suggéré d'articuler l'action du comité avec le programme régional SIRA, doté de 642 millions de dollars et consacré à l'insertion professionnelle des jeunes. Cette synergie ambitionne d'inscrire durablement la jeunesse, le sport et l'emploi au cœur des priorités du prochain Cadre de partenariat-pays entre l'État sénégalais et la Banque mondiale. Par la suite, la délégation s'est entretenue avec Makhtar Diop, directeur général de la Société financière internationale (SFI), afin d'explorer l'essor de l'industrie du sport en Afrique, tandis que Mamadou Diagna Ndiaye a multiplié les interventions médiatiques dans les nouveaux locaux de l'organisation.