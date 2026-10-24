​Emploi et résilience des jeunes : La 29e session du Comité d'experts de l'Afrique de l'Ouest s'ouvre à Freetown

Du 28 au 30 octobre 2026, la capitale de la Sierra Leone accueille la vingt-neuvième session du Comité intergouvernemental de hauts fonctionnaires et d'experts pour l'Afrique de l'Ouest.



Organisé en format hybride par la Commission économique pour l'Afrique (CEA), cet événement rassemble les représentants et experts des 15 pays de la sous-région pour débattre des priorités stratégiques de développement durable.



Selon la Commission économique pour l'Afrique, les travaux de cette session s'articulent autour du thème « Libérer le potentiel des jeunes en Afrique de l'Ouest : voies d'accès à l'emploi, à la transformation économique et à la résilience ». En tant qu'organes délibérants statutaires, ces comités ont pour mission de « superviser les interventions des bureaux sous-régionaux de la CEA », en évaluant les résultats passés et les orientations futures au regard des défis économiques locaux.



Face aux enjeux sous-régionaux, les participants entendent « partager leurs bonnes pratiques et élaborer des solutions concrètes » destinées à être communiquées aux gouvernements ainsi qu'aux organismes de développement.



D'après la même source, les conclusions et recommandations issues de ces trois jours de débats « seront présentées lors de la session 2027 de la Conférence des ministres africains des Finances, de la Planification et du Développement économique pour examen et décision ».