​Énergie : Afreximbank et l’APPO créent officiellement la Banque Africaine de l’Énergie

La Banque Africaine de l’Import-Export (Afreximbank) et l’Organisation des producteurs de pétrole africains (APPO) ont officiellement créé la Banque Africaine de l’Énergie (AEB), le 31 octobre 2026, à Abuja, au Nigeria. Dotée d’un capital autorisé de 5 milliards de dollars, cette nouvelle institution panafricaine ambitionne de combler le déficit de financement du secteur énergétique africain.



L’annonce a été faite lors de l’assemblée générale inaugurale de la Banque. Sa création intervient dans un contexte où les besoins d’investissement énergétique du continent sont estimés à 200 milliards de dollars, alors que les financements traditionnels destinés notamment aux projets pétroliers et gaziers se raréfient.



L’AEB entend financer des projets couvrant toute la chaîne de valeur énergétique, de l’exploration à la distribution, en passant par le transport, le raffinage et la transformation. Elle vise notamment à renforcer les capacités de production africaines, à réduire la dépendance aux importations de produits pétroliers et à développer le commerce intra-africain de l’énergie.



Lors de cette première assemblée générale, Helmy Ghazi a été nommé premier président de l’institution. Un Conseil d’administration, composé de représentants des secteurs public et privé, a également été constitué.



À travers cette initiative, Afreximbank et l’APPO entendent renforcer la souveraineté énergétique du continent tout en accompagnant une transition énergétique adaptée aux réalités des pays africains.