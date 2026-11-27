Des ministres de l’Énergie et de hauts responsables gouvernementaux issus du Yémen, de la Russie, de l’Iran, de l’Arabie saoudite et du Rwanda participeront à la conférence MSGBC Oil, Gas & Power 2026, prévue du 1er au 3 décembre à Dakar.



Les délégations officielles comprendront le ministre yéménite de l’Électricité et de l’Énergie, Adnan Mohammed Omar Al-Kaf, les vice-ministres russe et saoudien de l’Énergie, Roman Marshavin et Fuad Mosa, le vice-ministre iranien chargé des Affaires internationales et du Commerce, Sayed Ali Mohammad Mousavi, ainsi que le ministre d’État rwandais aux Infrastructures, Armand Zingiro.



Alors que Riyad et Moscou cherchent à consolider leurs investissements et leur coopération technique dans le gaz naturel et les infrastructures électriques en Afrique, Téhéran entend promouvoir son savoir-faire dans le raffinage, la pétrochimie et le traitement du gaz.



De leur côté, Kigali et Sanaa apporteront une expertise axée sur la gestion des réseaux électriques et la sécurité énergétique. Armand Zingiro partagera l’expérience du Rwanda, où le taux d’accès des ménages à l’électricité atteint 85,4 % avec un objectif d’accès universel d’ici 2029, tandis qu’Adnan Mohammed Omar Al-Kaf mobilisera des soutiens internationaux pour renforcer la production électrique et les énergies renouvelables au Yémen.



Ensemble, ces pays entendent favoriser de nouveaux partenariats commerciaux et techniques avec les marchés émergents du bassin MSGBC.



Placée sous le patronage du Président Bassirou Diomaye Faye et organisée en partenariat avec le ministère de l’Énergie et du Pétrole, cette rencontre réunira des acteurs majeurs de l’OPEP+ et du Forum des pays exportateurs de gaz (GECF) alors que l’Afrique de l’Ouest accélère le développement de ses projets gaziers et pétroliers offshore.