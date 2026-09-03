​Énergies de cuisson au Sénégal : le Gaz s'impose en ville (67,9%), mais le Bois reste la norme en zone rurale (83,2%)

À l'échelle nationale, les chiffres de l' Agence Nationale de la Statistique et de la Démographie (ANSD) révèlent un net basculement dans les habitudes énergétiques des ménages par rapport au rapport précédent de 2013 (où le bois dominait à plus de 50%).
Aujourd'hui, « le gaz butane reste le principal combustible utilisé par la plupart des ménages (45,2%) pour la cuisson », devançant de peu « le bois de chauffe » (38,4%), tandis que l’électricité reste « très marginale, avec 0,3% des ménages qui l’utilisent ».
Ce paysage national, documenté par l'ANSD, cache toutefois une fracture territoriale saisissante entre les campagnes et les villes.
En zone rurale, la transition énergétique marque le pas : « 83,2% des ménages utilisent le bois de chauffe comme principal combustible pour la cuisson », laissant une portion congrue au gaz (6,4%) et au charbon (7,1%). À l'inverse, « en zone urbaine, le gaz reste le combustible le plus utilisé avec 67,9% des ménages concernés », reléguant le charbon (18,4%) et le bois (12,3%) au second plan.
Aujourd'hui, « le gaz butane reste le principal combustible utilisé par la plupart des ménages (45,2%) pour la cuisson », devançant de peu « le bois de chauffe » (38,4%), tandis que l’électricité reste « très marginale, avec 0,3% des ménages qui l’utilisent ».
Ce paysage national, documenté par l'ANSD, cache toutefois une fracture territoriale saisissante entre les campagnes et les villes.
En zone rurale, la transition énergétique marque le pas : « 83,2% des ménages utilisent le bois de chauffe comme principal combustible pour la cuisson », laissant une portion congrue au gaz (6,4%) et au charbon (7,1%). À l'inverse, « en zone urbaine, le gaz reste le combustible le plus utilisé avec 67,9% des ménages concernés », reléguant le charbon (18,4%) et le bois (12,3%) au second plan.
L'analyse régionale confirme cette polarisation urbain-rural, l'usage massif du gaz butane « n’étant majoritaire que dans les régions de Dakar (92,3%) et Thiès (55,5%) ». Partout ailleurs, la cuisson dépend quasi exclusivement de la biomasse.
Des exceptions notables persistent, comme à Diourbel où « 38,6% des ménages utilisent le charbon comme principal combustible, contre 36,1% pour le bois de chauffe et 23,0% pour le gaz ».
Dans le reste des territoires, le bois conserve une hégémonie écrasante : « le bois domine avec 91,9% des ménages concernés à Matam, 85,0% à Sédhiou, 83,6% à Kaffrine, 80,3% à Kolda, 76,8% à Kédougou et 76,2% à Tambacounda ».
Ces données comparatives, issues des publications de l'ANSD (rapports 2013 et 2023), soulignent l'urgence d'accélérer l'accès aux énergies propres en dehors des grands pôles urbains.
Des exceptions notables persistent, comme à Diourbel où « 38,6% des ménages utilisent le charbon comme principal combustible, contre 36,1% pour le bois de chauffe et 23,0% pour le gaz ».
Dans le reste des territoires, le bois conserve une hégémonie écrasante : « le bois domine avec 91,9% des ménages concernés à Matam, 85,0% à Sédhiou, 83,6% à Kaffrine, 80,3% à Kolda, 76,8% à Kédougou et 76,2% à Tambacounda ».
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