​Énergies de cuisson au Sénégal : le Gaz s'impose en ville (67,9%), mais le Bois reste la norme en zone rurale (83,2%)

À l'échelle nationale, les chiffres de l' Agence Nationale de la Statistique et de la Démographie (ANSD) révèlent un net basculement dans les habitudes énergétiques des ménages par rapport au rapport précédent de 2013 (où le bois dominait à plus de 50%).



Aujourd'hui, « le gaz butane reste le principal combustible utilisé par la plupart des ménages (45,2%) pour la cuisson », devançant de peu « le bois de chauffe » (38,4%), tandis que l’électricité reste « très marginale, avec 0,3% des ménages qui l’utilisent ».



Ce paysage national, documenté par l'ANSD, cache toutefois une fracture territoriale saisissante entre les campagnes et les villes.



En zone rurale, la transition énergétique marque le pas : « 83,2% des ménages utilisent le bois de chauffe comme principal combustible pour la cuisson », laissant une portion congrue au gaz (6,4%) et au charbon (7,1%). À l'inverse, « en zone urbaine, le gaz reste le combustible le plus utilisé avec 67,9% des ménages concernés », reléguant le charbon (18,4%) et le bois (12,3%) au second plan.