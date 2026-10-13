​Enfants soldats : 8 pays africains épinglés sur la liste noire de Washington

Huit nations africaines figurent sur la nouvelle liste noire des États accusés de recourir aux enfants soldats, publiée par le Département d’État américain dans son « Rapport 2026 sur la traite des personnes ».



Selon le Bureau de surveillance et de lutte contre la traite des personnes, l'Éthiopie, le Nigéria, la République centrafricaine (RCA), la République démocratique du Congo (RDC), le Rwanda, la Somalie, le Soudan et le Soudan du Sud sont pointés du doigt pour avoir recruté ou utilisé des mineurs au sein de leurs forces armées, de leur police ou de groupes armés soutenus par leurs gouvernements.



Le document de précise que la notion d'« enfant soldat » ne se limite pas à la présence sur la ligne de front, mais englobe « toute personne âgée de moins de 18 ans » occupant des fonctions auxiliaires.



Le rapport souligne ainsi que ces enfants sont souvent contraints de servir « à quelque titre que ce soit, y compris dans un rôle de soutien, tel que « cuisinier, porteur, messager, médecin, garde ou esclave sexuel ».



Les enquêtes, menées sur la période allant du 1er avril 2025 au 31 mars 2026, s'appuient sur une méthodologie rigoureuse incluant « des recherches approfondies, notamment des rencontres avec un large éventail de représentants gouvernementaux, d'ONG locales et internationales, d'organisations internationales, de journalistes, d'universitaires et de victimes ».



En conséquence de cette classification établie dans le cadre de la loi CSPA (Child Soldiers Prevention Act), ces gouvernements s'exposent à des sanctions financières et diplomatiques majeures dès la fin de l'année.



Le Département d'État rappelle qu'« à compter du 1er octobre 2026 et pour toute la durée de l'exercice budgétaire 2026, ces restrictions s'appliqueront aux pays figurant sur la liste, sauf dérogation présidentielle ».



Ces sanctions prévoient notamment le gel de la formation militaire internationale, l'arrêt du financement militaire étranger et l'interdiction de délivrer des licences pour la vente directe d'équipements militaires américains à ces États.