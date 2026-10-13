​Enquêtes parlementaires : Abdou Karim Fofana demande aux députés «un minimum de décence et de respect»

L'ancien directeur du patrimoine, Abdou Karim Fofana, a réagi à son audition devant la commission d'enquête parlementaire sur le patrimoine bâti de l'État. Il demande aux députés d’avoir « un minimum de décence et de respect pour les citoyens sénégalais, mais aussi pour les agents de l'administration qui ont eu à travailler sur des dossiers ».



« On peut bien les convoquer, nous convoquer, mais qu'on nous écoute, qu'on nous laisse développer. Par exemple, on m'interdisait de contextualiser. À chaque fois que je donnais une réponse qui n'allait pas dans le sens peut-être de leurs attentes, on nous coupait. Mais ça, ce n’est pas décent. Il faut respecter les gens qui viennent », a-t-il martelé, ce mardi, sur les ondes de la Rfm.



Selon lui, des élus à la recherche de la vérité et de l'information devraient laisser les gens s’exprimer au lieu de leur forcer des réponses. « Il faut laisser la latitude aux gens de s'exprimer et ne pas leur forcer des réponses. Moi, j'ai eu le sentiment hier (lundi) que j'étais dans une cour d'inquisition qui souhaitait nous faire dire des choses qui ne sont pas réelles, des choses qui allaient dans le sens de leurs projets politiques», a déploré Abdou Karim Fofana, qui a eu des échanges tendus avec les députés.



L’ancien directeur a aussi indiqué que les députés de Pastef chercheraient des thèmes de campagne à travers ses auditions parlementaires. « Je pense qu'ils cherchent des thèmes de campagne. Vous savez, lors des dernières législatives, c'était comme ça aussi. On a découvert des comptes où on a trouvé 1 000 milliards de comptes personnels, des comptes bancaires personnels », a-t-il soutenu, allusion faite à certaines déclarations de Sonko dénonçait des flux financiers suspects.



Ministre de l'Urbanisme entre 2019 et 2020 et ministre du Commerce - Porte-parole du Gouvernement (2022-2024), Abdou Karim Fofana a aussi estimé que certaines déclarations des députés vont finir «par humilier l'institution parlementaire, parce qu'on voit les carences des gens qui représentent» l'Institution.

