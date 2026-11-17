Le désaccord s’accentue entre le collectif des enseignants décisionnaires et les syndicats d’enseignants. Amadou Camara Diène, coordonnateur du collectif des enseignants décisionnaires, ne cache pas son amertume. Il reproche aux syndicats d’avoir délaissé le dossier de ses collègues au profit d’autres revendications, notamment salariales.



« Depuis la signature des décrets, la question des décisionnaires a été reléguée au second plan. Dans un premier temps, ils avaient commencé à produire quelques projets, quelques actes. Après, ils ont arrêté pour dire qu’il y avait un blocage au niveau de la Fonction publique. Quelques temps après, ils reprennent les projets et, à un moment donné, ils ont tout suspendu », a-t-il déploré.



Il a également dénoncé le « silence coupable » des syndicats, qu’il accuse de ne pas avoir suffisamment défendu la régularisation de la situation des décisionnaires. Face à cette situation, il a annoncé une série d’actions de protestation.



« J’appelle tous les enseignants épris de justice, surtout les décisionnaires, à se tenir prêts. Nous devons organiser des marches, des sit-in, des présences passives. Nous devons faire beaucoup d’actions le mois qui vient et le mois qui suit. On en a assez. On ne peut plus attendre que les gens jouent avec notre carrière », a-t-il prévenu.



Des accusations rejetées par Malick Youm, secrétaire général du SAEMS. Il dégage la responsabilité du G7 et pointe plutôt les lenteurs du gouvernement dans l’application des décrets.



« Les lenteurs constatées par rapport à l’application de ces décrets ne relèvent nullement de la responsabilité du G7, qui a très bien porté le combat. Elles relèvent tout simplement de l’immobilisme et du manque de responsabilité du gouvernement », a-t-il affirmé.



Le responsable syndical invite ainsi les enseignants décisionnaires à rejoindre une dynamique unitaire pour faire pression sur l’État et obtenir « l’élargissement du décret n° 2026-65 à presque tous les décisionnaires ».



En attendant, le désaccord persiste entre les deux camps, tandis que l’application des engagements de l’État reste au cœur des revendications.

