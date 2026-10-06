​Enseignants, financement et inclusion : Le grand chantier de l'éducation africaine à l'horizon 2035

Dans le cadre de la décennie 2026-2035, l'Union africaine dévoile la Stratégie continentale de l'éducation (CESA 26-35), qui s'inscrit en cohérence directe avec l'Agenda 2063 et les Objectifs de développement durable (ODD 4).



Rappelant que « l'éducation est un droit humain fondamental » dont les gouvernements sont les principaux garants, cette feuille de route ambitionne d'« accélérer les progrès éducatifs, autonomiser la jeunesse africaine et transformer les systèmes éducatifs » en leviers d'équité et d'innovation.



La CESA met en avant un solide « cas d'investissement » dans le capital humain représentant les deux tiers de la richesse totale du continent, démontrant que l'éducation favorise non seulement la paix et la cohésion sociale, mais entraîne aussi des « bénéfices sanitaires et sociaux » majeurs, tels que « la baisse de la mortalité infantile et adulte, la réduction des mariages d'enfants et l'amélioration générale de la santé et de la nutrition ».



Toutefois, la stratégie souligne de graves obstacles, au premier rang desquels figure une « crise de l'apprentissage » où la majorité des élèves ne maîtrisent pas les compétences de base, aggravée par le « stress élevé et la qualification insuffisante des enseignants », ainsi que par de lourdes « contraintes financières ».



Pour surmonter ces défis, le plan d'action articule sa vision autour de « six domaines stratégiques (SAs) et vingt objectifs précis » visant à rationaliser la gouvernance précédente.



Ces axes couvrent l'ensemble du spectre éducatif : la mise en place d'un « environnement propice et de ressources adéquates », le renforcement et l'attractivité de la « profession enseignante », le développement de l'« éducation de la base (pré-primaire à secondaire) », ainsi que l'adéquation de « l'enseignement supérieur et de l’Enseignement et la Formation Techniques et Professionnels (EFTP) » avec le marché du travail.



La stratégie accorde une importance capitale aux « programmes de seconde chance et à l'apprentissage tout au long de la vie », tout en plaçant « le genre, l'équité et l'inclusion » au cœur de son dispositif.



Sa mise en œuvre opérationnelle repose sur l'appropriation nationale, la coordination des Communautés économiques régionales (CER) et un système de « suivi et d'évaluation rationalisé » s'appuyant sur des « Systèmes d'Information de Gestion de l'Éducation» axé sur les données individuelles des apprenants.