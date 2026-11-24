Les entreprises liées à l'Allemagne affichent un regain d'optimisme sur le continent après le repli du printemps 2026 lié à l'énergie.



Ainsi, 54 % des répondants en Afrique jugent leur situation actuelle « bonne » (solde de +47 points, contre +38 dans le monde), tandis que 59 % anticipent une amélioration de leur activité sur douze mois (solde de +53), avec un solde des attentes économiques locales remonté de -3 à +8 points.



Selon l'enquête AHK World Business Outlook, publiée par la Chambre de commerce et d'industrie d'Allemagne (DIHK), Cette dynamique reste toutefois contrastée selon les régions : l'Afrique du Nord tire l’expansion portée notamment par l'Égypte et l’Algérie avec des attentes économiques à +9 points, un solde d'investissement à +35 et un solde d'emploi à +41.



En Afrique subsaharienne, si le climat des affaires atteint son plus haut niveau depuis le printemps 2015 (+39 points, avec 49 % d'opinions « bonnes »), les attentes économiques (+1 point), les plans d'investissement (+16 points) et l'emploi (+12 points) demeurent plus prudents, marqués par des replis en Afrique du Sud et au Kenya.



Sur le plan des défis, les taux de change constituent le risque le plus cité en Afrique (47 %, contre 30 % au niveau mondial ; 59 % en Égypte), devant les prix de l'énergie (39 %, en recul par rapport aux 52 % du printemps) et la politique économique (39 %).



En Afrique subsaharienne, la politique économique est jugée critique par 63 % des entreprises (contre 42 % auparavant), particulièrement au Kenya (75 %) et en Afrique du Sud (64 %), tandis que 63 % des répondants sur le continent disent ressentir une concurrence accrue de la part d'acteurs chinois (dont 24 % « fortement » ou « très fortement »).



Malgré ces contraintes, l'attrait du continent repose d'abord sur « l'accès à un marché en croissance », cité par 72 % des entreprises en Afrique (et 84 % en Afrique subsaharienne), devant l'anticipation face à la concurrence (24 %).



Pour améliorer l'environnement des affaires, les sociétés appellent en priorité à la stabilisation des taux de change (48 %) et à la réduction de la bureaucratie et l'accélération des procédures d'approbation (44 %), tandis que 49 % voient dans la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf) un impact positif à long terme sur leur compétitivité.