​Escroquerie aux voyages pour le Hajj : un ressortissant sénégalais interpellé au Maroc

Un ressortissant sénégalais, visé par un mandat d'arrêt international émis par la justice du Sénégal, a été interpellé à Ifrane, une ville marocaine. L'individu est fortement soupçonné d'être l'auteur d'une vaste escroquerie au préjudice de clients d'une agence de voyages.



Selon les éléments communiqués par la Direction marocaine de la sécurité nationale (DGSN) du Maroc, le suspect aurait « collecté de l'argent auprès de clients après leur avoir faussement promis d'organiser des voyages pour effectuer le pèlerinage du Hajj ».



Cette tromperie méthodique a laissé de nombreuses victimes sans recours avant que les autorités ne parviennent à localiser et à appréhender l'individu.



L' arrestation a été effectuée « dans le cadre d'une coopération internationale en matière de sécurité », comme l'a tenu à souligner la DGSN, confirmant la volonté des États de lutter activement contre la criminalité financière et les fraudes liées aux pèlerinages.