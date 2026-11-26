Le Consulat général du Sénégal à Madrid a annoncé, dans un communiqué, la célébration de la « Journée de la Diaspora », le 17 décembre 2026.



Cette annonce s'adresse à l'ensemble des associations, groupements et « Dahiras » relevant de cette circonscription consulaire, qui couvre treize communautés autonomes espagnoles, dont Madrid, l'Andalousie, etc.



Selon la représentation diplomatique en Espagne, l'édition 2026 se tiendra autour du thème retenu par le président de la République : « Mobiliser le capital de la Diaspora au service de la transformation nationale ». Une orientation qui souligne l'importance accordée aux Sénégalais de l'extérieur dans les dynamiques de développement et de réforme du pays.



Le consulat précise que « les modalités de participation et les thématiques des panels seront communiquées incessamment ». Les organisations communautaires établies dans la juridiction de Madrid restent ainsi dans l'attente des détails pratiques pour prendre part à ce rendez-vous annuel.