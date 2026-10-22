​Espagne: plus de 400 migrants débarquent sur l'île d'El Hierro en seulement 24 heures

Selon des informations rapportées par la presse espagnole, l'île d'El Hierro, dans l'archipel des Canaries, a fait face ce jeudi 22 octobre 2026 à une intense vague migratoire.



Au cours de cette seule journée, quatre embarcations de type « cayuco » sont arrivées au port de La Restinga, transportant à leur bord un total estimé « entre 415 et 435 personnes ».



Parmi les premiers migrants comptabilisés figuraient au moins « 25 femmes et autant de mineurs », majoritairement originaires du Sénégal, de Gambie, de Mauritanie, de Côte d'Ivoire, du Nigéria et de Guinée-Conakry.



La première embarcation a touché terre de manière autonome vers 1 h 30 du matin avec 62 personnes à bord ayant pris la mer une semaine plus tôt depuis Saint-Louis.



En début d'après-midi, le Système intégré de surveillance externe (SIVE) et l'hélicoptère Helimer 204 ont repéré trois autres embarcations au large de l'île. Celles-ci ont été prises en charge et escortées par les navires de secours Salvamar Diphda et Salvamar Navia.



L'un des convois, parti de Tanji en Gambie après sept jours de traversée, transportait à lui seul 190 passagers, dont « deux ont été conduites à l'hôpital de l'île Nuestra Señora de los Reyes ».



Ces nouvelles arrivées s'inscrivent dans une hausse marquée des flux migratoires vers l'archipel espagnol. D'après les données relayées par les médias, « les îles Canaries ont accueilli 4 162 immigrants en deux mois, soit une augmentation de 159 % », la côte marocaine demeurant « le principal point de départ » sur cette route Atlantique.