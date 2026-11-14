​Espagnol : l'Afrique subsaharienne s'impose au 4e rang mondial avec plus de 3,5 millions d'apprenants

L'ouvrage collectif « El español en África subsaharian, publié sous l'égide de l'Instituto Cervantes et de Casa África, dresse un panorama inédit de l'expansion linguistique en analysant la présence de la langue dans 24 pays de la région.



Selon ce rapport, l'Afrique subsaharienne compte désormais 3 556 675 étudiants d'espagnol langue étrangère (ELE), ce qui représente 14,75 % du total mondial et positionne la zone au quatrième rang mondial des régions hispanophones.



Cette dynamique continentale repose sur des bastions éducatifs particulièrement puissants au sein de l'enseignement public et réglementé.



Les données détaillées du rapport mettent en lumière des poids lourds de l'apprentissage : le Cameroun et la Côte d'Ivoire dépassent chacun le cap symbolique du million d'étudiants, tandis que le Bénin frôle les 725 000 apprenants.



À ces chiffres s'ajoute l'ancrage stratégique d'autres nations phares telles que le Sénégal, qui regroupe 321 519 étudiants consolidant l'enseignement public et supérieur.



Commentant cette vitalité, Luis García Montero, directeur de l'Instituto Cervantes, affirme que « le futur du secteur ne relève pas d'un territoire figé, mais d'un espace en construction, l'Afrique s'affirmant comme l'un de ses catalyseurs majeurs ».



Loin d'une simple projection extérieure, cette expansion spectaculaire s'inscrit dans une appropriation locale profonde portée par la jeunesse. Comme le souligne José Segura Clavell, directeur général de Casa África, « l'enseignement de l'espagnol en Afrique ne se résume pas à une démarche unilatérale ou à une simple exportation linguistique de l'Espagne, mais s'inscrit dans une véritable dynamique d'appropriation, d'hybridation et de création de sens ».