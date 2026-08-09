​Est de la RDC: au moins 13 civils tués et tout un village incendié lors d’une attaque des ADF dans l’Ituri

Au moins 13 civils ont été tués dans l’est de la RDC dans une nouvelle incursion du groupe terroriste ADF dans le territoire de Mambasa en province de l’Ituri, dans le nord-est du pays. L’attaque a eu lieu dans la nuit du vendredi 7 au samedi 8 août, selon l’organisation de défense des droits humains Protection Plus. Les organisations et les habitants s'indignent de la recrudescence des attaques, et ce « en dépit de la présence de la Monusco ».



Les victimes sont des habitants du village Banana École, dans la chefferie des Babila-Babombi, mais plusieurs civils ont également été enlevés, selon la société civile. Cette attaque intervient 48 heures après la découverte de 10 cadavres de civils dans une église. Ce, alors que les ADF accentuent les attaques dans la région.



John Vuleveryo Musombolwa, de l’organisation Protection Plus, appelle les autorités congolaises et ses partenaires à s’impliquer pour mettre fin à ces tueries devenues monnaie courante : « La population ne comprend pas actuellement qu'en dépit de la présence de la Monusco, les attaques continuent à faire des morts, des personnes enlevées, mais également des villages incendiés. »