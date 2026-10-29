​États-Unis : Modou Ngom condamné à 22 ans et demi de prison après la mort d’une famille dans un accident

Le tribunal du comté de Delaware a condamné Modou Ngom à 22 ans et demi de prison, la peine maximale encourue dans cette affaire. Son avocat a annoncé son intention de faire appel de la décision.
Le 11 avril 2026, Modou Ngom conduisait une semi-remorque sur l’autoroute I-71, dans le comté de Delaware, aux États-Unis, à proximité d’une zone de travaux où la circulation était fortement ralentie. Selon l’accusation, il n’a pas freiné et a percuté plusieurs véhicules immobilisés devant lui.
L’accident a impliqué neuf véhicules et fait trois morts et trois blessés. Parmi les victimes figurent Luke Soposki, âgé de 37 ans, son épouse Lynnea, 36 ans, vétérinaire, et leur fils Logan, âgé d’un an.
Le 11 avril 2026, Modou Ngom conduisait une semi-remorque sur l’autoroute I-71, dans le comté de Delaware, aux États-Unis, à proximité d’une zone de travaux où la circulation était fortement ralentie. Selon l’accusation, il n’a pas freiné et a percuté plusieurs véhicules immobilisés devant lui.
L’accident a impliqué neuf véhicules et fait trois morts et trois blessés. Parmi les victimes figurent Luke Soposki, âgé de 37 ans, son épouse Lynnea, 36 ans, vétérinaire, et leur fils Logan, âgé d’un an.
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