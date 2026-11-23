Dans un contexte budgétaire particulièrement tendu, le Sénégal continue d'honorer ses engagements financiers internationaux en procédant au règlement d'un coupon de 31,25 millions de dollars (environ 17,6 milliards de francs CFA) sur ses euro-obligations souveraines arrivant à échéance en mai 2033, rapporte l'agence financière américaine Bloomberg.



Contacté par le média, le Trésor public sénégalais a « confirmé que ce paiement avait été effectué dans les délais impartis », sans toutefois préciser la date exacte du virement.