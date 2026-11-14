​Exécution budgétaire à fin septembre 2026 : 3 785,2 milliards FCFA de recettes mobilisées et un déficit de 2,5 % du PIB

Au Sénégal, le ministère des Finances, du Plan et de la Coopération a rendu public ce samedi 14 novembre 2026 son rapport trimestriel d’exécution budgétaire (RTEB). À fin septembre 2026, les recettes du budget général du Sénégal atteignent 3 785,2 milliards FCFA, soit 63,8 % de l'objectif annuel. Les recettes internes s'établissent à 3 739,3 milliards FCFA, en progression de 16,8 % par rapport à la même période de 2025, soit une hausse de 537,3 milliards FCFA.



Cette progression est portée par les recettes fiscales, qui s'élèvent à 3 484,3 milliards FCFA, et les recettes non fiscales, à 255 milliards FCFA. Les dons s'établissent à 45,9 milliards FCFA. Plusieurs postes dépassent leurs objectifs : l'impôt sur les sociétés atteint 139,9 % de l'objectif avec 627,5 milliards FCFA, les recettes non fiscales 116,1 % avec 255 milliards FCFA, et les recettes non fiscales des hydrocarbures 144,8 % avec 58,8 milliards FCFA.



Le déficit budgétaire s'établit à 585,5 milliards FCFA



Des écarts à la cible subsistent. La moins-value des recettes internes par rapport à la cible de septembre est de 91,7 milliards FCFA. Le retard de mobilisation des recettes issues du PRES est de 162,3 milliards FCFA, partiellement compensé par une plus-value hors PRES de 70,6 milliards FCFA.



Le déficit budgétaire s'établit à 585,5 milliards FCFA à fin septembre 2026, soit 2,5 % du PIB nominal retenu dans la Loi de finances initiale 2026. Ce montant représente 47 % de la cible annuelle fixée à 1 245,1 milliards FCFA, soit 5,4 % du PIB.



La publication de ce document intervient dans un contexte où la majorité parlementaire(Pastef) a rejeté le projet de loi de finances rectificative (LFR) pour 2026 a rejeté en séance plénière le 3 novembre 2026, invoquant un «non-respect du principe de sincérité budgétaire». Le projet de Loi de finances initiale (LFI) a lui aussi été rejeté en Commission des finances pour les mêmes motifs et devrait, sauf surprise, être rejeté.



«Ces documents d’exécution budgétaire, l’Assemblée nationale les a réclamés à plusieurs reprises depuis l’examen de la LFR 2026. Le ministère de l’Economie, des Finances et du Plan ne les a transmis qu’hier (vendredi), la veille de la fin de l’examen des budgets en commission. Pourtant, ce sont des documents obligatoires qui devaient accompagner le dépôt de la loi de finances pour en apprécier la sincérité. Maintenant, tout le peuple peut être témoin», a commenté Amadou Ba, député du parti Pastef.