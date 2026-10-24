​Expansion d’Ebola : Africa CDC convoque les ministres de la Santé en urgence

Face à la propagation alarmante de l’épidémie d’Ebola causée par le virus Bundibugyo, les Centres africains de contrôle et de prévention des maladies (Africa CDC) organisent une réunion virtuelle de haut niveau des ministres africains de la Santé le mercredi 28 octobre 2026.



Déclarée urgence de santé publique continentale en mai dernier, l'épidémie s'est désormais étendue au-delà de la République démocratique du Congo (RDC) pour toucher le Kenya et le Nigeria, menaçant simultanément l'Afrique centrale, orientale et occidentale.



Face à cette urgence transfrontalière, Africa CDC appelle à une accélération de la riposte et à un renforcement de la solidarité continentale.



Selon le communiqué de l'organisation publié le 21 octobre 2026, cette rencontre permettra d'évaluer la situation, de dynamiser la coopération transfrontalière et de préparer un Sommet des chefs d’État et de gouvernement, placé sous le leadership du président burundais Évariste Ndayishimiye, président en exercice de l'Union africaine.



Pour les autorités sanitaires, le leadership et la coordination restent les clés de la gestion de cette crise sanitaire. « Ebola franchit les frontières. Notre riposte doit aller plus vite, avec une meilleure coordination, une solidarité renforcée et un leadership politique déterminé. Nous disposons, en Afrique, de l’expertise et des capacités nécessaires. Nous devons les mobiliser ensemble pour mettre fin à cette épidémie et sauver des vies », a affirmé le Dr Jean Kaseya, directeur général d’Africa CDC, tout en exhortant les États membres à intensifier la surveillance et à protéger les professionnels de santé en première ligne.