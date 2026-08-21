​FDR à Tivaouane : Modou Diagne Fada dénonce les difficultés des Sénégalais et annonce ...

Le Front pour la défense de la démocratie et de la République (FDR) était à Tivaouane, le 20 aout 2026, en prélude au Maouloud. La délégation, conduite par Mamadou Diagne Fada, a effectué une visite de courtoisie auprès du Khalife général des Tidianes, représenté par son porte-parole, Serigne Habib Sy ibn Serigne Babacar Sy Mansour. Au cours de cette rencontre, les responsables du FDR ont évoqué les difficultés auxquelles sont confrontés les Sénégalais ainsi que la situation politique et économique du pays.



Le coordinateur du FDR estime que le gouvernement doit davantage se concentrer sur les difficultés des populations et respecter les engagements pris lors de la campagne électorale. « Ils ont sollicité le suffrage des Sénégalais, ils ont été élus, ils doivent s’occuper des problèmes des Sénégalais au lieu de se mettre à se crêper le chignon », a lancé Modou Diagne Fada, coordinateur du FDR sur la Rfm.



Par ailleurs, le responsable du FDR a réaffirmé la volonté de son mouvement d’assumer pleinement son rôle dans l’opposition. « Dans un pays comme le nôtre, tous ne peuvent pas être du même camp », a-t-il rappelé, avant d’ajouter qu’il fallait « un camp de l’opposition qui s’oppose aux politiques publiques développées par le gouvernement ».



Pour le responsable politique, « ce camp-là, c’est celui du Front pour la défense de la démocratie et de la République ».



Le FDR compte d’ailleurs revenir plus largement sur la situation du pays lors d’un point de presse prévu ce vendredi. La rencontre est annoncée à partir de 16 heures au siège du Parti socialiste, à la Maison du Parti.



Selon Modou Diagne Fada, cette visite s’inscrit dans une tradition que l’opposition entend perpétuer à la veille du Maouloud. « Depuis la création du FDR, nous avons toujours tenu, à la veille du Maouloud, à venir saluer le marabout, lui rendre hommage et solliciter des prières », a-t-il déclaré, tout en rappelant que le FDR avait informé Serigne Babacar Sy Mansour de sa création et bénéficié à l’époque de ses prières et conseils.



La délégation en a également profité pour faire part au porte-parole du Khalife des préoccupations des populations. « Nous avons dit au représentant du Khalife que les Sénégalais étaient fatigués », a soutenu le responsable politique.