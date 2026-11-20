Dakar se prépare à faciliter l'accès des entreprises sénégalaises au marché continental. Selon une note publiée par la Commission économique des Nations Unies pour l’Afrique (CEA), un atelier national de validation se tiendra à Dakar, les 24 et 25 novembre 2026.



Organisée par le ministère de l’Industrie et du Commerce avec l’appui technique de l'agence onusienne, cette rencontre portera sur l'examen d'un « Guide étape par étape pour le commerce des marchandises dans le cadre de la ZLECAf ».



Malgré la ratification de la Zone de libre-échange continentale (ZLECAf) par le Sénégal en avril 2019 et l'adoption d'une stratégie nationale la même année, le tissu économique local peine encore à exploiter pleinement ce levier.



D'après la CEA, les micro, petites et moyennes entreprises (MPME), tout comme les structures dirigées par des femmes et des jeunes, font face à « un accès limité à l'information commerciale et une connaissance insuffisante des procédures et exigences applicables ».

Ce nouvel outil pratique ambitionne de lever ces obstacles en rendant les démarches douanières et réglementaires plus lisibles et accessibles.



Durant ces deux jours de travaux, les administrations douanières, les agences de facilitation du commerce, les associations professionnelles et le secteur privé passeront au crible l'exactitude des documents requis et des institutions compétentes.



L’objectif est d’aboutir à un document enrichi et d'établir une feuille de route claire pour sa diffusion, afin de « promouvoir l’appropriation par les parties prenantes et son utilisation effective par les opérateurs économiques » à travers tout le pays.