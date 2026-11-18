Les escroqueries liées aux voyages clandestins vers l’Espagne ont connu deux nouveaux développements à Dakar. Selon les informations de Libération, Assane Sèye, 25 ans, et Abdou Khadre Ba, 40 ans, ont été interpellés dans deux affaires distinctes impliquant des candidats à l’émigration irrégulière.



Le premier, présenté comme un pêcheur domicilié à Yoff, a été arrêté par la Division spéciale de cybersécurité (DSC), avant d’être déféré au parquet de Dakar le 17 novembre. Il était visé par deux plaintes de B. Ndiaye et F. Seck, qui lui avaient remis respectivement 400 000 et 135 000 FCFA pour organiser leur voyage maritime vers l’Espagne. Après avoir encaissé l’argent, il était devenu injoignable. Lors de son audition, il avait accusé de présumés collaborateurs sans pouvoir donner leurs noms.



Dans la seconde affaire, Abdou Khadre Ba avait été arrêté le 13 novembre par le commissariat de Pikine, à la suite de plaintes de B. Cissé et M. F. Guèye. Les deux candidats avaient déboursé chacun 500 000 FCFA pour rejoindre l’Espagne par pirogue.



Le 3 novembre, ils avaient quitté Dakar avec le mis en cause pour Louga, avant d’être conduits au village de Guente Paté. Sur place, ils avaient remis l’argent à Abdou Khadre Ba, qui l’avait intégralement transmis à un certain A. Diop. Installés dans un appartement avec d’autres candidats, ils avaient attendu pendant quatre jours un véhicule devant les conduire au lieu d’embarquement.



Faute de suite concrète, les deux hommes avaient finalement regagné Dakar. Après avoir vainement réclamé leur argent, ils avaient porté plainte.



Entendu par les enquêteurs, Abdou Khadre Ba avait catégoriquement nié les faits. Il avait affirmé être lui-même victime de cette affaire et avoir versé 250 000 FCFA pour participer au voyage. Il avait été placé en garde à vue pour association de malfaiteurs, trafic de migrants et escroquerie. L’enquête se poursuivait.