​Faux passeports et filiations fictives en Espagne : treize personnes arrêtées dans un vaste trafic ciblant des Sénégalais

Un réseau criminel spécialisé dans la facilitation de la nationalité espagnole pour des migrants sénégalais a été démantelé dans la province de La Corogne, en Espagne. L'opération, menée par la Police nationale espagnole, s'est soldée par l'arrestation de treize personnes et la saisie de plusieurs documents compromettants.



Selon les informations fournies par les autorités, l'organisation fonctionnait de manière structurée et continue. Elle utilisait « des passeports falsifiés, des inscriptions irrégulières et d'autres documents falsifiés » pour simuler de fausses relations familiales et permettre aux demandeurs d'obtenir frauduleusement la nationalité par option.



L'enquête a également mis en lumière l'implication de professionnels au sein de ce système. Les forces de l'ordre soulignent que l'organisation était « composée de plusieurs citoyens nationalisés d'origine sénégalaise et d'une avocate », lesquels coordonnaient l'ensemble des démarches pour « contourner les contrôles documentaires prévus par la réglementation en vigueur ».



Au total, l'intervention policière a permis d'interpeller 13 individus à Ferrol et La Corogne, et de saisir « 24 000 euros en espèces et 39 faux passeports » lors de perquisitions domiciliaires. Les suspects font face à des accusations de constitution d'organisation criminelle, de falsification de documents et d'atteinte aux droits des étrangers.