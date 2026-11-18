Dame Fall, un homme de 30 ans domicilié à Ouest-Foire et se présentant comme géotechnicien, a été arrêté par la Division des investigations criminelles (DIC) pour ‘’escroquerie et faux et usage de faux’’. Il était accusé d'avoir soutiré 19.203.650 FCFA à un homme en lui promettant de faire recruter son épouse à un poste de directrice au Port autonome de Dakar (PAD), selon les informations rapportées par Libération.



Les faits remontaient à mars 2025. Dame Fall avait proposé au plaignant de faciliter le recrutement de son épouse, D. Ndong, avec un salaire mensuel annoncé de 2,5 millions FCFA. Pour engager les démarches, il lui avait réclamé le CV de sa femme ainsi que 12.163.650 FCFA au titre des frais de dossier. Il l'avait également mis en contact avec un individu présenté comme un responsable du PAD.



Après avoir encaissé cette somme, le mis en cause avait remis au plaignant un diplôme de brevet de technicien supérieur (BTS). Il lui avait également promis un voyage au Ghana pour un stage de 15 jours dans une entreprise minière.



Dame Fall avait ensuite réclamé 7 millions FCFA supplémentaires pour, disait-il, débloquer le dossier auprès du ministère de l'Éducation nationale.



Mais les vérifications avaient révélé la supercherie. Le diplôme remis s'était avéré faux et aucun document n'avait été enregistré au nom de l'épouse du plaignant. Face à l'absence de résultats, ce dernier avait exigé le remboursement de son argent. Dame Fall avait refusé de restituer les fonds avant de devenir injoignable. Ces faits avaient finalement conduit à son arrestation par la DIC.