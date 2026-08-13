​Féminicides, violences numériques : AWLN et le Médiateur plaident pour la ratification de la Convention de l’UA

« Si les citoyens n’accèdent pas à la justice, il n’y a pas de justice »



Le Médiateur de la République, Demba Kandji, a également apporté son soutien à cette démarche. Pour lui, son rôle est précisément d’intercéder auprès des autorités et des services publics lorsqu’il s’agit de défendre les droits des citoyens. « Ma présence à leurs côtés est tout à fait normale, pour les accompagner en vue de faire aboutir cette démarche qui consiste, pour le Sénégal, à ratifier et à mettre en œuvre pleinement cet instrument de protection des femmes et des filles qui subissent quotidiennement des violences », a-t-il déclaré.



Le Médiateur dit avoir été directement interpellé par cette question lors de ses tournées dans plusieurs régions du Sénégal. « Dans les 10 régions visitées, de Ziguinchor à Dakar, en passant par Kolda, Sédhiou, partout, les femmes me saisissent de cette question des violences. Des violences qu'elles subissent sur le chemin qui mènent aux écoles, parce que, bon, parfois les filles sont violentées. Parfois c'est quotidiennement dans les domiciles. Des violences qu'elles subissent et qu'elles sont obligées de supporter en silence. Ce n’est pas normal », a expliqué Demba Kandji.



Mais pour lui, l’une des principales urgences reste l’accès des victimes à la justice. « Une chose est de dire que la justice est libre, la justice est indépendante. Si les citoyens n’accèdent pas à la justice, il n’y a pas de justice », a-t-il martelé.



Il a ainsi plaidé pour un accompagnement plus important des victimes par les associations et organisations de défense des droits des femmes, notamment dans les procédures judiciaires. « Nous plaidons pour que les femmes, les associations comme AWLN et autres, aient la possibilité de se constituer partie civile et d'accompagner les victimes devant les tribunaux »,a-t-il suggéré.



Le ministère mise sur une prise en charge globale



Représentant la ministre de la Famille, de l’Action sociale et de la Solidarité, Astou Diouf, directrice de l’Équité et de l’Égalité de genre, a assuré que le Sénégal a déjà engagé plusieurs actions allant dans le sens de la Convention. « Le Sénégal est d’ores et déjà dans la mise en œuvre de la Convention avant même la ratification », a-t-elle indiqué.



Selon elle, les attentes des femmes portent notamment sur l’amélioration de l’offre de services destinés aux victimes.



D’après Mme Diouf, le ministère travaille ainsi sur un paquet de services essentiels comprenant l’accompagnement juridique, judiciaire, médical et médico-psychosocial, mais aussi la réhabilitation et l’autonomisation économique des victimes. « Les victimes doivent souvent être accompagnées pour avoir une indépendance économique qui peut les protéger de la violence », a souligné Astou Diouf.



Des centres d’accueil et d’écoute en perspective



Le ministère entend également renforcer l’accès aux services à travers la construction de centres d’accueil, d’écoute et de référencement. L’objectif est, selon elle, de rapprocher les services des victimes et de leur offrir un accompagnement adapté, depuis le signalement des violences jusqu'à la prise en charge et à la réhabilitation.



Astou Diouf a également évoqué le renforcement des mécanismes de plainte en collaboration avec la société civile, afin d’accompagner les femmes victimes de violations de leurs droits et de violences basées sur le genre.

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La ratification de la Convention de l’Union africaine est donc présentée comme une nouvelle étape pour renforcer la protection des femmes et des filles. Pour les acteurs mobilisés, l’enjeu ne se limite toutefois pas à la ratification. Il faudra surtout garantir l’application effective de la Convention, renforcer l’accès à la justice et améliorer la prise en charge des victimes sur l’ensemble du territoire national.