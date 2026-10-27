​Festival Alimenterre : le CNCR et HUMUNDI mobilisent les acteurs pour accélérer la souveraineté alimentaire

Le Conseil national de concertation et de coopération des ruraux (CNCR) et l’organisation HUMUNDI ont lancé, ce lundi à Dakar, la 9e édition du Festival Alimenterre au Sénégal. Placée sous le thème « Souveraineté alimentaire au Sénégal : produire durablement, manger sainement, nourrir nos villages et nos villes », cette édition entend renforcer les circuits alimentaires locaux et promouvoir la production nationale.



La cérémonie d’ouverture s’est déroulée sous la présidence du ministre de l’Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l’Élevage, Dr Cheikh Oumar Ba. Le festival prévoit plusieurs activités dans les territoires, notamment à Thiès, le 31 octobre prochain, afin de favoriser le dialogue entre producteurs, consommateurs, collectivités territoriales et décideurs publics.



À travers cette initiative, les organisateurs veulent contribuer à la construction de systèmes alimentaires capables de fournir aux populations urbaines et rurales des produits sains, accessibles et issus des terroirs sénégalais. Les échanges porteront également sur la transition agroécologique, l’adaptation aux changements climatiques et la valorisation de la production locale.



Lors de la cérémonie, Yaram Fall, présidente du collège des femmes du CNCR, a appelé l’État à renforcer son accompagnement des agriculteurs et des éleveurs, notamment en matière de financement et d’assurance agricole. Elle a également insisté sur la nécessité de garantir la souveraineté semencière, condition essentielle, selon elle, à une production agricole durable.



« Sans semences de qualité, il n’y a pas de véritable production agricole », a-t-elle souligné, plaidant pour des mécanismes de soutien adaptés aux besoins des femmes et des jeunes. Elle a aussi mis en avant la transformation locale des produits issus des exploitations familiales, qu’elle considère comme un levier pour lutter contre l’exode rural et renforcer la sécurité alimentaire.



De son côté, le président du CNCR, Babacar Diop, a insisté sur la nécessité de mieux organiser les marchés pour assurer des débouchés aux producteurs. « Nous avons la possibilité de produire, mais il nous faut avoir le marché avant la production », a-t-il déclaré, appelant à une meilleure articulation entre les producteurs, les consommateurs et les collectivités territoriales.



Le responsable paysan a également invité les pouvoirs publics à améliorer les conditions de production, notamment à travers une gestion durable des ressources naturelles et un accompagnement face aux effets des changements climatiques. Il a réaffirmé la disponibilité du CNCR à travailler avec l’État pour faire de la souveraineté alimentaire une réalité plutôt qu’un simple slogan.



Cette 9e édition du Festival Alimenterre intervient dans un contexte de réflexion sur les politiques agricoles et la place des productions locales dans l’approvisionnement des populations. Les organisateurs entendent faire de cette rencontre un cadre de concertation pour proposer des réponses concrètes aux défis de la production, de la transformation et de la commercialisation des produits agricoles.