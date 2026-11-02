​Festival de Valladolid : Le film « Dao » d'Alain Gomis remporte l'Épine d'or de la 71e édition

Le festival international du film de Valladolid (SEMINCI) a clôturé sa 71e édition en décernant son Épine d'or à « Dao », le nouveau long-métrage du réalisateur franco-sénégalais Alain Gomis.



Coproduite par la France, le Sénégal et la Guinée-Bissau, cette œuvre entremêle un mariage célébré au sein de la diaspora en France et des funérailles en Guinée-Bissau.



L'événement s'est toutefois achevé sans gala de clôture, annulé en signe de deuil à la suite du tragique accident ferroviaire survenu en Espagne.



Selon le communiqué officiel, le jury de la compétition internationale composé notamment de la productrice Francesca Andreoli, du compositeur Grégoire Hetzel et du programmateur Dennis Lim a salué la « forme cinématographique singulière » du film, soulignant que « le rythme, la durée et le mouvement créent une atmosphère à la fois intime et immersive ».



Les jurés ont particulièrement mis en avant la capacité de l'œuvre à « évoquer un espace libre, ouvert et perméable entre fiction et documentaire, où le personnel et le collectif, le visible et le perceptible, résonnent avec une intensité hypnotique ».



Le reste du palmarès distingue « La Gradiva » de Marine Atlan (Épine d'argent) ainsi que Lisandro Alonso, sacré meilleur réalisateur pour « Double Freedom », tandis qu'Alba Rohrwacher et Swann Arlaud ont remporté les prix d'interprétation.



Cette 71e édition a rassemblé plus de 100 000 spectateurs dans les salles de Valladolid et accueilli plus de 90 % des cinéastes retenus en sélection officielle.

