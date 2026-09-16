​Filière maïs au Sénégal : un bilan mitigé face aux défis de la souveraineté alimentaire

Producteurs et industriels de la filière maïs se sont réunis à Kaolack, sous l'égide de l'Agence de régulation des marchés (ARM), pour évaluer la dernière campagne de commercialisation et préparer le grand Forum national des 15 et 16 octobre. Les participants ont dressé un bilan contrasté, marqué par des volumes livrés en deçà des attentes en raison d'obstacles logistiques et financiers, ainsi que l'a rapporté iRadio. Sur un objectif initial fixé à 25 000 tonnes puis révisé à 12 000 tonnes, seules 8 000 tonnes ont finalement été commercialisées.



Un des acteurs de la filière a souligné l'enjeu de cette rencontre au micro d'iRadio : « Cette évaluation nous permet de faire focus sur les préparations du futur forum qui sera organisé les 15 et 16 octobre prochains. L'évaluation nous permettra en gros de préparer ce forum qui est aussi important pour les acteurs et pour l'État du Sénégal. Parce qu'on sait que le maïs occupe une place importante dans l'atteinte de la souveraineté alimentaire ».



Malgré ces résultats inférieurs aux prévisions, les producteurs ont salué la consolidation du cadre contractuel entre les parties prenantes. Un autre intervenant a apporté des précisions sur le déroulement des opérations au micro d'iRadio : « On a amélioré le protocole d'accord que nous avons signé durant ces deux dernières années. On avait un objectif dans le contrat de 25 000 tonnes, mais malheureusement, il y a d'autres parties qui n'ont pas pu respecter leurs engagements. Donc, on s'est basé sur les 12 000 tonnes. Sur les 12 000 tonnes, on a commercialisé presque 8 000 tonnes, et ça c'est important, c'est pour un début. Donc de ce fait, on a eu des contraintes et ces contraintes-là, je pense bien qu'au sortir de ces rencontres, on va les lever ».



Afin de fluidifier les échanges futurs, les acteurs ont identifié plusieurs freins majeurs, notamment les tracasseries routières, la fiscalité douanière sur les transports et les réajustements de prix liés aux taux d'impureté. Selon iRadio, le Forum national d'octobre doit permettre aux producteurs et industriels d'harmoniser leurs procédures pour lever définitivement ces blocages.