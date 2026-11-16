La finance climatique en Afrique a plus que doublé en l’espace de quatre ans pour atteindre une moyenne annuelle de 74,2 milliards de dollars américains en 2023/2024, contre 34,3 milliards de dollars en 2019/2020.



Selon le rapport intitulé « Paysage de la finance climatique en Afrique en 2023/24 », publié en novembre 2026 par la Climate Policy Initiative (CPI) en partenariat avec FSD Africa ainsi que les gouvernements de la Norvège et du Royaume-Uni, le continent a mobilisé un montant cumulé de 319 milliards de dollars sur l'ensemble de la période 2019–2024.



Cette progression est largement portée par l'essor du secteur privé, dont les engagements ont plus que triplé pour s'établir à 26,5 milliards de dollars, soit 36 % des flux totaux, face aux financements publics qui demeurent majoritaires à hauteur de 64 % (47,6 milliards de dollars).



L'analyse des flux révèle une forte concentration géographique et sectorielle. Au niveau des bailleurs, l'origine internationale domine avec 52 milliards de dollars contre 23 milliards de dollars issus de sources nationales tandis que les institutions financières de développement multilatérales constituent le premier pourvoyeur de fonds avec 21 milliards de dollars.



Sur le plan régional, l'Afrique de l'Est arrive en tête des bénéficiaires avec 17,6 milliards de dollars, suivie de près par l'Afrique du Nord (15,7 milliards de dollars), l'Afrique australe (15,7 milliards de dollars) et l'Afrique de l'Ouest (14,6 milliards de dollars), alors que l'Afrique centrale reste en retrait avec seulement 6,5 milliards de dollars captés (9 % du total).



Du côté des usages et des instruments financiers, la dette publique au niveau des projets (non concessionnelle à hauteur de 21 milliards de dollars et concessionnelle pour 11 milliards de dollars) ainsi que les subventions (« Grant », 14 milliards de dollars) constituent les principaux leviers de financement.



L’atténuation absorbe l'essentiel des ressources avec 52 milliards de dollars, loin devant l’adaptation qui reçoit 16 milliards de dollars (21 % du total contre seulement 3 % à l'échelle mondiale) et les « doubles bénéfices » qui totalisent 7 milliards de dollars.



Les systèmes énergétiques captent à eux seuls 32 milliards de dollars, reléguant l'agriculture et la foresterie 7 milliards de dollars, l'eau et l'assainissement (4 milliards de dollars) ou encore l'industrie (2 milliards de dollars) au second plan.



Malgré cette dynamique positive, la Climate Policy Initiative souligne que les montants mobilisés restent très en deçà des besoins réels du continent. Les 52 milliards de dollars consacrés annuellement à l'atténuation ne couvrent qu'une fraction des besoins estimés entre 2025 et 2030, évalués à 82 milliards de dollars par an sur la base des Contributions Déterminées au niveau National (CDN) et à 134 milliards de dollars selon les projections modélisées.



Pour combler cet écart critique, le rapport recommande d'agir sur cinq leviers prioritaires : renforcer les « conditions cadres » réglementaires et budgétaires, structurer davantage de « projets bancables », mobiliser les capitaux institutionnels locaux (fonds de pension et assureurs), faciliter l'accès direct aux financements pour les acteurs locaux et améliorer la « coordination » ainsi que la traçabilité des flux à l'échelle continentale.