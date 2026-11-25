Le magazine économique et financier Le Marché a organisé, ce mercredi, la troisième édition du Dakar Business Connect autour des enjeux de l’innovation, de la réglementation et de l’inclusion financière sur le marché financier de l’UEMOA. La rencontre a réuni des professionnels de la finance, des experts, des acteurs du marché et des représentants d’institutions pour réfléchir aux moyens d’approfondir le marché régional et d’élargir l’accès aux instruments financiers.



Après deux éditions consacrées à la titrisation et aux fonds d’investissement, cette troisième rencontre a notamment mis l’accent sur la démocratisation de l’accès à la bourse et aux mécanismes de financement. Le directeur général du magazine Le Marché, Abdou Diaw, a souligné la nécessité de mieux informer les populations sur les possibilités d’investissement.



« L'idée, c'est de démocratiser l'accès au marché financier parce que beaucoup pensent que le marché financier est réservé pour certains, la bourse est réservée pour une catégorie de population, alors que le marché est là pour tout le monde », a-t-il déclaré. Il a également insisté sur le rôle des médias dans la mise en relation des acteurs et la diffusion d’informations susceptibles d’aider les populations à mieux orienter leur épargne.



Abdou Diaw a notamment évoqué les possibilités d’acquisition d’actions, de souscription aux obligations de l’État à travers les appels publics à l’épargne, mais aussi les bons et obligations assimilables du Trésor. Selon lui, l’accès à une information fiable pourrait permettre aux investisseurs, entrepreneurs et particuliers de mieux exploiter ces instruments financiers.



Le directeur général de la CGF, Kalilou Diallo, a pour sa part insisté sur l’intermédiation financière et les difficultés rencontrées par les entreprises pour accéder aux financements. Il a estimé que le marché financier devait rapprocher les détenteurs de capitaux des entreprises ayant des besoins de financement, tout en renforçant l’accompagnement de ces dernières.



« Notre rôle s'appelle l'intermédiation financière. C'est mettre en relation ceux qui ont des capacités de financement avec ceux qui ont des besoins de financement », a-t-il expliqué. Il a également plaidé pour davantage de transparence, des incitations et une ouverture du capital des entreprises afin de favoriser leur développement et permettre aux épargnants de bénéficier de leurs performances.



De son côté, Alioune Diouf, directeur des marchés des capitaux, a rappelé l’importance du marché intérieur dans la stratégie de financement de l’État du Sénégal. Il a estimé que son développement permettrait de mobiliser des ressources tout en maîtrisant les coûts et les risques, notamment ceux liés au change.



Il a indiqué que le Sénégal visait 55 % de ses besoins de financement sur le marché intérieur. Il a également évoqué les réflexions en cours sur la fiscalité des titres publics, l’harmonisation fiscale dans l’espace UEMOA et l’élargissement de la base des investisseurs.



Concernant les volumes mobilisés, Alioune Diouf a fait état d’environ 2 000 milliards de FCFA levés par le Sénégal sur les deux compartiments du marché régional en 2025. Pour 2026, il a évoqué près de 3 000 milliards de FCFA, dont 680 milliards à travers les appels publics à l’épargne. À l’échelle de l’UEMOA, les montants mobilisés ont dépassé 11 000 milliards de FCFA en 2025, selon ses chiffres.



Les échanges ont également porté sur l’éducation financière, l’intégration du secteur informel et les conditions d’accès des entreprises à la bourse. Les participants ont ainsi souligné la nécessité de renforcer la transparence, l’accompagnement et la sensibilisation pour élargir la participation des populations au marché financier régional.