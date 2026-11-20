En Afrique de l'Ouest, la connectivité mobile internet atteignait 30 % de la population sur son propre appareil fin 2025, tandis que l'écart d'usage s'élevait à 63 % et l'écart de couverture à 8 %.



Dans le rapport GSMA Digital Africa Index 2026 (publié en novembre 2026), les auteurs rappellent d'ailleurs que « le principal défi de connectivité en Afrique est donc l'écart d'usage, soit la part de la population couverte par des réseaux haut débit mobiles mais n'utilisant pas encore l'internet mobile, qui s'établit à 64 % ».



Parmi les poids lourds régionaux, le Ghana et le Nigeria ont rejoint le groupe de tête associant développement numérique élevé et cadre réglementaire favorable : le Ghana a obtenu la meilleure progression réglementaire depuis 2024 en supprimant sa taxe sur les transactions électroniques en avril 2025 et en introduisant la neutralité technologique, tandis que le Nigeria s'est illustré sur l'attribution des fréquences, la souplesse tarifaire et la compensation liée à la qualité de service.



À l'inverse, le Sénégal a subi en 2026 « la plus forte réduction de l'indice des politiques et de la réglementation numériques » après l'instauration de nouvelles taxes sur l'argent mobile et les téléphones, comme le souligne le rapport : « la baisse de cet indice en 2026 est due à l'introduction de nouvelles taxes sur l'argent mobile et les appareils, ce qui aggrave les obstacles liés au coût d'accès et a potentiellement contribué à une progression plus lente du développement numérique en 2026 ».



La Côte d'Ivoire affiche un indice de connectivité mobile supérieur à 50, a déployé sa première infrastructure nationale à clé publique et lancé la plateforme Certinum en juillet 2026, tout en relevant l'impôt sur les sociétés des opérateurs de télécommunications de 25 % à 30 %.



Pour le reste de la sous-région, le Bénin (score d'administration numérique de 69,6) et le Cap-Vert (70,0) figurent parmi les pays atteignant 65 ou plus en administration numérique, tandis que la Gambie et la Sierra Leone ont franchi la barre des 50 sur l'indice réglementaire depuis 2024 et que la Guinée a enregistré la plus forte hausse du développement numérique parmi les pays aux scores les plus bas sur les deux indices.



Le Mali a instauré une taxe de 1 % sur les retraits d'argent mobile en mars 2025, le Togo a renforcé sa cybersécurité et élargi l'assiette de son fonds de service universel, et des pays comme le Burkina Faso, la Guinée-Bissau, le Libéria, la Mauritanie et le Niger apparaissent dans les cartographies et indices régionaux du rapport.



Face aux obstacles liés au coût d'accès, aux compétences et à la mise en œuvre, le rapport recommande notamment de « supprimer les taxes sur les services mobiles et les appareils et soutenir des mécanismes durables de financement et de subvention des appareils », d'accroître la présence numérique des langues peu dotées en ressources et de transformer les fondations numériques en services complets et fiables.