​Fleuve Sénégal : le barrage de Manantali sous pression malgré la baisse des eaux en aval

Le niveau du fleuve Sénégal continue de baisser dans presque toutes les stations de suivi, même si les barrages restent fortement sollicités pour gérer les quantités d’eau. Selon le dernier bulletin hydrologique publié lundi 19 octobre 2026 à 08H00 par l’Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal (Omvs), Le barrage de Manantali continue de réguler le niveau des eaux après avoir dépassé son seuil maximal d’exploitation.



Les relevés effectués ont indiqué que la hauteur d’eau à la station de référence de Bakel s’établit à 7,25 mètres, amorçant une légère baisse. Ce niveau reste inférieur à la cote d’alerte fixée à 10 mètres. À Kayes, la cote atteint 5,58 m, pour une alerte à 8 m, tandis qu’à Kidira, le niveau stagne à 3,8 m, loin du seuil d’alerte de 10 m. En aval, à Matam et à Podor, les eaux amorcent également un repli, avec respectivement 6,62 m pour une alerte à 8 m et 4,23 m pour une alerte à 5 m.



La situation demeure toutefois sous surveillance au niveau du barrage de Manantali. Le niveau maximum d’exploitation, fixé à 208,05 mètres IGN, a été franchi depuis le 13 octobre dernier. Hier lundi, la retenue affichait une cote de 208,18 mètres IGN. Face à ce trop-plein, l’opérateur du barrage procède au laminage de la crue, une manœuvre qui consiste à déverser de manière contrôlée les quantités d’eau excédentaires entrant dans le réservoir. Cette opération vise à garantir l’intégrité structurelle du barrage tout en limitant les hausses brutales des niveaux d’eau en aval. La tendance de la retenue est désormais orientée à la baisse.



Pour les prochaines 48 heures, les projections hydrologiques de l’Omvs font état de débits encore substantiels sur les principaux affluents. Ce mardi 20 octobre, ils sont attendus à environ 781 m³/s sur le Bafing, à la station de Bafing Makana, 378 m³/s sur le Bakoye, à Oualia, et 254 m³/s sur la Falémé, à Gourbassi. À Bakel, le débit devrait atteindre 1 904 m³/s ce mardi, avant de fléchir à 1 836 m³/s mercredi 21 octobre. La hauteur d’eau à cette station devrait, dans le même temps, passer de 7,25 m à 6,70 m, selon le journal L'Observateur.