​Fonds JAM pour la paix en Casamance : Aminata Touré réclame une enquête parlementaire

Cadre influente du parti présidentiel sénégalais, Aminata Touré a appelé le président de l’Assemblée nationale, Ousmane Sonko, à mettre en place une commission d’enquête parlementaire sur le fonds JAM pour la paix en Casamance. La superviseure générale du mouvement Kiiraay s’exprimait samedi à Bambilor, lors d’un meeting politique marqué par l’adhésion du maire Ngagne Diop à son mouvement.
Face à une foule mobilisée, elle a affirmé son attachement à la transparence et à la reddition des comptes. « Kiiraay et le Président Bassirou Diomaye Faye sont les premiers à défendre la transparence et la reddition des comptes. Que ça soit clair, personne ne peut nous donner des leçons sur ça », a-t-elle déclaré.
Aminata Touré a estimé que cette exigence devait également s’appliquer à la gestion du fonds JAM destiné à la paix en Casamance. Elle a ainsi invité le président de l’Assemblée nationale à ouvrir une enquête parlementaire sur ce dossier. « S’ils le font, la transparence sera totale », a-t-elle soutenu, selon Sud Quotidien.
Face à une foule mobilisée, elle a affirmé son attachement à la transparence et à la reddition des comptes. « Kiiraay et le Président Bassirou Diomaye Faye sont les premiers à défendre la transparence et la reddition des comptes. Que ça soit clair, personne ne peut nous donner des leçons sur ça », a-t-elle déclaré.
Aminata Touré a estimé que cette exigence devait également s’appliquer à la gestion du fonds JAM destiné à la paix en Casamance. Elle a ainsi invité le président de l’Assemblée nationale à ouvrir une enquête parlementaire sur ce dossier. « S’ils le font, la transparence sera totale », a-t-elle soutenu, selon Sud Quotidien.
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