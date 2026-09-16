​Fonds, conférence de l’eau, infrastructure : Tout savoir sur la visite du Président Diomaye à Abu Dhabi

Alors que le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, entame ce 16 septembre 2026 une visite officielle aux Émirats arabes unis, la relation bilatérale affiche des indicateurs au beau fixe, portés par une dynamique commerciale record et des investissements massifs dans divers secteurs.



Les chiffres récents témoignent de l'accélération des flux entre les deux pays. Selon les données publiées en septembre 2026, les échanges commerciaux non pétroliers avec le Sénégal ont atteint environ 1,3 milliard de dollars en 2025. Cette tendance s'est confirmée au cours du premier semestre 2026, les échanges bilatéraux ayant déjà dépassé 751 millions de dollars, soit une hausse de 31 % par rapport à la même période en 2025.



Cette embellie s'inscrit dans le prolongement des visites menées par le ministre émirati du Commerce extérieur, le Dr Thani Al Zeyoudi. À cette occasion, l’agence WAM rapportait que le volume des échanges non pétroliers avait déjà atteint 933 millions de dollars sur les neuf premiers mois de 2025 (+21,1 %), une séquence soldée par la signature de 13 protocoles d'accord couvrant l'énergie, la logistique, l'exploitation minière, l'industrie et le numérique.



Au-delà des simples flux marchands, les Émirats arabes unis s'imposent comme un partenaire financier incontournable pour le Sénégal. Cette présence se matérialise à travers de grands projets privés, à l'instar de l'opérateur DP World qui a investi plus de 300 millions de dollars pour moderniser le terminal à conteneurs du port de Dakar et porte surtout le mégaprojet du nouveau port en eau profonde de Ndayane, évalué à 1,2 milliard de dollars.



À cela s'ajoute l'appui institutionnel du Fonds d'Abou Dhabi pour le Développement, qui a investi et engagé plus de 314 millions de dirhams émiratis (soit près de 48 milliards de francs CFA) dans divers secteurs prioritaires du pays. De son côté, Emirates Airlines génère une contribution majeure pour l'économie sénégalaise grâce à ses liaisons directes régulières entre Dakar et Dubaï.



Des perspectives tournées vers la transition, l'eau et la durabilité



La visite officielle à Abu Dhabi qui fait suite à la participation du chef de l'État à la Semaine de la Durabilité d'Abou Dhabi offre une tribune pour pérenniser ces acquis. Au cœur de l'agenda diplomatique, les discussions au sommet formalisent l'intégration des priorités de la Conférence des Nations Unies sur l'Eau, prévue du 2 au 4 décembre 2026.



Comme le rappelait le Dr Thani Al Zeyoudi lors de sa visite à Dakar, « les Émirats arabes unis sont déterminés à développer leurs relations avec le Sénégal et l’ensemble du continent africain ».