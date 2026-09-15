​Fonds destinés aux victimes : Naeleer réclame un audit des 5 milliards FCFA

La plateforme Naeleer demande un audit des fonds destinés aux victimes des événements survenus au Sénégal entre 2021 et 2024. L’organisation, dirigée par Babacar Mbaye Ngaraf et ses camarades, s’intéresse notamment à une enveloppe estimée à 5 milliards de francs CFA, qui aurait été distribuée sous la responsabilité de l’ancienne ministre et responsable de Pastef, Maïmouna Dièye.



Pour Naeleer, la gestion de ces fonds doit faire l’objet d’un contrôle afin de déterminer leur destination et de vérifier les conditions dans lesquelles ils ont été distribués aux victimes.



Babacar Mbaye Ngaraf et les membres de la plateforme demandent ainsi que toute la lumière soit faite sur l’utilisation de cette importante somme d’argent. Ils souhaitent notamment connaître les bénéficiaires, les montants versés ainsi que les modalités ayant encadré la distribution des fonds.



Cette demande d’audit intervient dans un contexte où la question de la prise en charge des victimes des événements politiques survenus au Sénégal entre 2021 et 2024 demeure sensible. Pour les responsables de Naeleer, la transparence dans la gestion des ressources destinées à ces victimes est nécessaire afin d’éviter toute suspicion et de garantir une utilisation conforme à leur destination.



La plateforme entend ainsi obtenir des éclaircissements sur la gestion de cette enveloppe estimée à 5 milliards de francs CFA et appelle les autorités compétentes à procéder à un audit approfondi, livre iRadio.