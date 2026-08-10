​Fonds politiques : Barthélémy Dias s’attaque à Sonko et dénonce une « forme de coup d’État »

Le débat sur les fonds politiques de la Présidence prend une nouvelle ampleur. L’Assemblée nationale va examiner ce lundi des propositions de loi visant à mieux encadrer et rendre plus transparents ces fonds, souvent appelés « caisses noires ». Mais cette initiative ne fait pas l’unanimité. Barthélémy Dias critique fortement Ousmane Sonko et qualifie les actions en cours de « forme de coup d’État ».



Pour l’ancien maire de Dakar, l’Assemblée nationale n’a pas la compétence pour examiner ces fonds. «Au Sénégal, l’Assemblée nationale n’a aucun pouvoir d’examiner les fonds politiques de la Présidence de la République. Ça n’existe pas ! », a-t-il martelé dans l’émission matinale de la Rfm de ce lundi.



Barthélémy Dias va encore plus loin en estimant que les actes posés autour de l’Assemblée nationale et des fonds politiques s’apparentent à une « forme de coup d’État ». « Parce que ce qu’ils font là, c’est une forme de coup d’État », a-t-il lancé.



L’ancien député affirme n’avoir jamais vu, durant son passage à l’Assemblée nationale, un parlementaire chercher à contrôler les fonds politiques de la Présidence. « Nous avons été députés. Personne d’entre nous, en tant que parlementaire, n’a jamais eu l’idée de fouiller dans les fonds politiques de la Présidence », a-t-il soutenu.



Dans la foulée, Barthélémy Dias s’en prend directement à Ousmane Sonko. Sans citer son nom, il parle de lui comme « l’homme qui est à l’Assemblée nationale ».



« Il doit rendre des comptes »



Barthélémy Dias accuse le leader de Pastef d’avoir consommé près de 14 milliards de FCFA de fonds politiques tout en réclamant des comptes à d’autres. « Quelqu’un qui se lève, qui n’a jamais eu de fonds politiques, qui accuse quelqu’un d’autre d’avoir des fonds politiques pour le mettre en prison, et qui pendant ce temps a consommé près de 14 milliards de fonds politiques, c’est lui qui doit rendre des comptes ! », a-t-il indiqué.



Une accusation grave que l’ancien maire de Dakar met directement sur le compte du président de la République. Selon lui, c’est au pouvoir de régler cette situation. Selon lui, c’est à l’Exécutif de mettre un terme à cette situation. « Cet individu, son compte doit être réglé. Et il doit être réglé par l’Exécutif. C’est la vérité ! », a-t-il soutenu.