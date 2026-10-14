​Football féminin (JO 2028) : La CAF dévoile les affiches du 3ᵉ tour de qualification

Seize nations participeront au troisième tour des qualifications africaines pour le tournoi olympique féminin de football, aux Jeux olympiques de Los Angeles 2028 qui se déroulera du 23 février au 6 mars 2027 , précise la source suite à l'issue du deuxième tour disputé du 7 au 13 octobre 2026.



Selon la Confédération Africaine de Football (CAF), cette étape clé a été marquée par des démonstrations offensives impressionnantes de la part de plusieurs sélections. Le Kenya a enregistré la plus large victoire, dominant les Seychelles 11-0, tandis que le Ghana a vaincu l'île Maurice 7-0 », rapporte la CAF, soulignant également les succès nets de la Tanzanie (6-0 contre le Botswana), du Malawi (7-0 face au Zimbabwe), de l'Algérie (7-0 devant la République centrafricaine) et du Nigeria (5-0 contre les Comores).



De leur côté, le Maroc et le Cameroun ont composté leur billet « suite aux forfaits du Congo et de la Guinée ».



Le programme des huitièmes de finale s'annonce particulièrement disputé avec des chocs au sommet entre grandes nations du continent. Parmi les affiches majeures, « le Maroc affrontera le Nigeria, la Côte d'Ivoire sera opposée au Cameroun et la Zambie rencontrera le Ghana », annonce l'instance africaine.



Les autres duels mettront aux prises l'Afrique du Sud à l'Angola, le Kenya au Malawi, le Sénégal au Mali, l'Algérie au Burkina Faso et l'Éthiopie à la Tanzanie.



L'enjeu sera crucial lors de cette double confrontation aller-retour programmée début 2027. « Seules huit équipes accéderont au quatrième tour, alors que la course aux deux places olympiques africaines se poursuit », rappelle la CAF, soulignant la forte rivalité pour décrocher les précieux billets pour la Californie.