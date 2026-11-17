Avec dix (10) points au compteur, le Sénégal a officiellement validé, ce mardi 17 novembre, son ticket pour la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) de football 2027, à l’issue de la quatrième journée des éliminatoires. Les Lions de la Teranga, qui évoluent dans la poule J, deviennent ainsi la première nation qualifiée sur le terrain pour la CAN 2027 qui se déroulera du 19 juin au 17 juillet 2027. Le tournoi sera organisé conjointement par trois pays d'Afrique de l'Est : le Kenya, l'Ouganda et la Tanzanie.



Hier, lundi, les Sénégalais ont remporté une victoire spectaculaire contre le Soudan (4-2), à Juba, confortant ainsi leur place de leader du groupe J des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations 2027. Avec ce succès, les hommes de Patrick Vieira étaient à un doigt de valider leur ticket pour la phase finale de la compétition. Pour se qualifier directement, ils avaient besoin d’une défaite de l’Ethiopie.



Ce mardi, le Mozambique a battu l'Éthiopie (1-0). Conséquence : la qualification immédiate du Sénégal à deux journées de la fin. Par ailleurs, ce succès permet également aux Mambas de prendre une sérieuse option sur la deuxième place du Groupe J.



Avec sept (7) points et une différence de buts favorable (+3), les Mozambicains possèdent 4 longueurs d'avance sur leurs deux poursuivants : le Soudan et l’Ethiopie. Un simple match nul lors des deux dernières journées en mars 2027 leur suffira pour valider leur qualification, au détriment des poursuivants, qui seront éliminés.