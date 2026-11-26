Des perturbations de la fourniture d'électricité ont affecté plusieurs zones du Sénégal ces derniers jours à la suite d'un incident technique à la centrale de Sendou, associé à des « contraintes logistiques ponctuelles », selon un communiqué

publié ce jeudi 26 novembre 2026 par la Direction Principale Réseaux de Senelec.



Face à cette situation, l'entreprise publique indique que ses équipes « sont pleinement mobilisées pour remettre en service progressivement les moyens de production concernés » et précise qu'un « retour à la normale est attendu dans les meilleurs délais ».