​France : Des couvre-feux localisés après les violences du week-end

À la suite des violences et pillages survenus lors des manifestations du 17 octobre, le gouvernement a décidé de serrer la vis dans plusieurs grandes agglomérations.
Selon des informations rapportées, le Premier ministre Sébastien Lecornu a demandé ce lundi 19 octobre aux préfets d'instaurer des couvre-feux « partiels et localisés », estimant que le « bordel » restait « très localisé sur des centres urbains ».
Dans la capitale, la préfecture de police de Paris a annoncé l'interdiction de toute présence sur la voie publique entre 23h et 6h du matin sur la place de la République et dans le secteur des Halles.
À Lyon, la mesure s'applique de 21h à 6h sur une large partie de la Presqu'île, où « 150 à 200 boutiques ont été vandalisées », tandis qu'à Bordeaux, un arrêté cible les secteurs commerçants de 22h à 7h.
Dans plusieurs autres villes, les restrictions visent spécifiquement les plus jeunes.
Selon des informations rapportées, le Premier ministre Sébastien Lecornu a demandé ce lundi 19 octobre aux préfets d'instaurer des couvre-feux « partiels et localisés », estimant que le « bordel » restait « très localisé sur des centres urbains ».
Dans la capitale, la préfecture de police de Paris a annoncé l'interdiction de toute présence sur la voie publique entre 23h et 6h du matin sur la place de la République et dans le secteur des Halles.
À Lyon, la mesure s'applique de 21h à 6h sur une large partie de la Presqu'île, où « 150 à 200 boutiques ont été vandalisées », tandis qu'à Bordeaux, un arrêté cible les secteurs commerçants de 22h à 7h.
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