​France : près de 6 900 gardes à vue depuis le début de la contestation des lycéens

Depuis le début de la contestation des lycéens en septembre dernier en France, 6 877 personnes ont été placées en garde à vue, dont 86 % de mineurs, selon un bilan du ministère français de la Justice relayé par plusieurs médias dont l’APS.
Parmi elles, au moins 21 personnes ont été placées en détention dans le cadre de ces mobilisations, marquées par des épisodes de violence et des affrontements entre les forces de l’ordre et les manifestants.
Depuis plusieurs jours, de nombreux lycées et établissements scolaires ou universitaires sont bloqués par des élèves qui réclament une amélioration de leurs conditions d’étude.
Parmi elles, au moins 21 personnes ont été placées en détention dans le cadre de ces mobilisations, marquées par des épisodes de violence et des affrontements entre les forces de l’ordre et les manifestants.
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