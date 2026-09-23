​Fret maritime : CMA CGM alourdit la facture vers l'Afrique de l'Ouest

Dans un contexte de tension persistante sur les lignes maritimes internationales, l'armateur CMA CGM a annoncé une révision à la hausse de ses surtaxes de saison haute (PSS) à destination de l'Afrique de l'Ouest.
Selon un communiqué de la compagnie, cette décision vise « à maintenir la fiabilité et l'efficacité de ses services » face aux défis opérationnels actuels qui pèsent sur la chaîne logistique régionale.
Pour les expéditions en provenance de la Chine, les contrats court-terme feront l'objet de surtaxes applicables dès le 21 septembre 2026, dont les montants s'échelonnent « de 50 USD (environ 28 725 XOF) à 200 USD (environ 114 900 XOF) par EVP » selon les zones de destination.
À titre d'exemple, les cargaisons à destination du Ghana et du Togo se verront appliquer une surcharge « de 150 USD par EVP (environ 86 175 XOF) », tandis que la zone du Range Nord écopera de la contribution la plus élevée fixée « à 200 USD par EVP (environ 114 900 XOF) » pour les conteneurs Dry et Reefer.
Par ailleurs, un second train de mesures entrera en vigueur dès le 1er octobre 2026 pour cibler spécifiquement les flux frigorifiques (Reefer).
L'armateur a ainsi indiqué que les marchandises réfrigérées expédiées depuis le Nord Europe, la Scandinavie et la Méditerranée vers l'Afrique de l'Ouest seront soumises à une surtaxe additionnelle « de 200 EUR par EVP (environ 131 190 XOF) », avec un mode de « paiement : suit le fret ».
Selon un communiqué de la compagnie, cette décision vise « à maintenir la fiabilité et l'efficacité de ses services » face aux défis opérationnels actuels qui pèsent sur la chaîne logistique régionale.
Pour les expéditions en provenance de la Chine, les contrats court-terme feront l'objet de surtaxes applicables dès le 21 septembre 2026, dont les montants s'échelonnent « de 50 USD (environ 28 725 XOF) à 200 USD (environ 114 900 XOF) par EVP » selon les zones de destination.
À titre d'exemple, les cargaisons à destination du Ghana et du Togo se verront appliquer une surcharge « de 150 USD par EVP (environ 86 175 XOF) », tandis que la zone du Range Nord écopera de la contribution la plus élevée fixée « à 200 USD par EVP (environ 114 900 XOF) » pour les conteneurs Dry et Reefer.
Par ailleurs, un second train de mesures entrera en vigueur dès le 1er octobre 2026 pour cibler spécifiquement les flux frigorifiques (Reefer).
L'armateur a ainsi indiqué que les marchandises réfrigérées expédiées depuis le Nord Europe, la Scandinavie et la Méditerranée vers l'Afrique de l'Ouest seront soumises à une surtaxe additionnelle « de 200 EUR par EVP (environ 131 190 XOF) », avec un mode de « paiement : suit le fret ».
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