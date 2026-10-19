​Frontex : La coopération avec la Mauritanie, le Sénégal et la Gambie fait chuter de 45 % les départs vers l'Europe

Selon les données publiées par l’agence européenne Frontex, les passages irréguliers aux frontières de l'Union européenne ont chuté de près d'un tiers au cours des neuf premiers mois de 2026, avec environ 91 000 détections enregistrées. Cette baisse globale s'explique par le renforcement de la coopération avec les pays partenaires et l'application du nouveau Pacte sur la migration et l'asile.



Malgré ce recul, l'Organisation internationale pour les migrations (OIM) rappelle que « près de 2 000 personnes ont perdu la vie en Méditerranée depuis le début de l'année », illustrant le coût humain toujours très élevé de ces traversées.



D'après Frontex, la région du Sahel et de l'Afrique de l'Ouest demeure au cœur des incertitudes. « L’instabilité au Sahel provoque des départs vers l’Atlantique et la Méditerranée occidentale », souligne l'agence dans son communiqué. Les ressortissants de cette zone figurent parmi les principales nationalités détectées le long des corridors méditerranéens, à l'image des Maliens en Méditerranée occidentale ou des Somaliens et Soudanais plus à l'est.



Sur la route d'Afrique de l'Ouest vers les îles Canaries, Frontex rapporte une baisse globale de 45 % avec environ 7 100 détections sur neuf mois. L'agence indique que « les mesures préventives mises en œuvre par la Mauritanie, et plus récemment par le Sénégal et la Gambie en coopération avec l'Espagne et l'UE, ont permis de réduire significativement les départs ».



Il ressort que les ressortissants sénégalais, gambiens et marocains constituent la majorité des migrants recensés sur ce trajet particulièrement périlleux.



Toutefois, la situation le long des côtes ouest-africaines reste hautement volatile. Pour le seul mois de septembre, « les saisies sur la route transatlantique vers les îles Canaries ont quadruplé par rapport à août », atteignant 1 900 détections.



Face à ces variations brusques, le directeur exécutif de Frontex, Hans Leijtens, a mis en garde : « Les réseaux de passeurs ne disparaissent pas lorsque le nombre de migrants diminue. Ils se déplacent et attendent une opportunité. Notre rôle est d'être prêts lorsqu'ils en trouvent une. »