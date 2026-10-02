​Frontière Canada-USA : un Sénégalais aux lourds antécédents épinglé par la police des frontières

Un ressortissant sénégalais de 29 ans, Khadim Ndiaye, a été arrêté le 30 septembre 2026 après avoir franchi illégalement la frontière entre le Canada et les États-Unis, à hauteur de North Troy dans le Vermont.



Selon un communiqué officiel publié ce vendredi 2 octobre 2026 par le Bureau du procureur des États-Unis pour le district du Vermont, le jeune homme a tenté de fuir les agents de la police des frontières dans les bois avant d'être localisé et appréhendé.

Les vérifications d'empreintes digitales ont révélé un parcours judiciaire mouvementé aux États-Unis.



Déjà interpellé en Arizona en 2023 pour entrée irrégulière, Ndiaye faisait surtout l'objet d'un mandat d'arrêt émis par le tribunal pénal du comté de New York pour « tentative de viol » suite à son arrestation en septembre 2025, avant de quitter le territoire américain la même année. Il est désormais poursuivi pour nouvelle entrée illégale, une infraction passible de six mois d'emprisonnement, tout en bénéficiant de la présomption d'innocence.



Cette affaire a été hautement médiatisée par les autorités américaines dans le cadre de l'opération nationale « Reprendre l'Amérique ».



Le premier substitut du procureur, a souligné que « les antécédents migratoires de Ndiaye et les accusations criminelles portées contre lui dans l'État de New York soulignent l'importance cruciale de sécuriser la frontière nord avec le Canada », réaffirmant la volonté de Washington de poursuivre en justice les contrevenants.



Le bureau du procureur fédéral du district du Vermont a annoncé que Khadim Ndiaye, 29 ans, de nationalité sénégalaise et anciennement domicilié à Brooklyn (New York), a été inculpé d'entrée illégale aux États-Unis. Sa première comparution est prévue ce vendredi .



Pour rappel , le bureau du procureur fédéral du district du Vermont avait annoncé que le 8 septembre 2026, Alassane Sow, un Sénégalais de 34 ans, a été condamné à une peine correspondant à la durée de sa détention provisoire, soit environ 17 mois d'emprisonnement. Sow avait plaidé coupable d'être entré illégalement aux États-Unis après avoir été expulsé.